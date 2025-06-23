Olay, 45 öğrenci ve 3 öğretmenin katıldığı okul gezisi sırasında meydana geldi.

İddiaya göre, E.T., göz damlası için öğretmeni G.Y.’nin odasına çağrıldı. Burada tacize uğrayan kız öğrenci, durumu ailesine bildirdi.

E.T.’nin ihbarı üzerine jandarma, öğrenci grubunun kaldığı otele gitti. E.T. ve diğer 5 kız öğrenci, jandarmada verdikleri ifadelerde G.Y.’nin kendilerini taciz ettiğini öne sürdü. E.T., öğretmeninin odasında yaşadıklarını arkadaşlarına ağlayarak anlattığını belirtti.

Gözaltına alınan G.Y. ise savcılık ifadesinde, E.T.’nin göz damlası için odasına geldiğini, kapının açık olduğunu ve taciz iddialarını reddetti. Öğrencinin kendi isteğiyle odada beklediğini savunan G.Y., jandarmanın gelmesini beklediğini söyledi. Mahkeme, G.Y.’yi serbest bıraktı.

E.T.’nin annesi B.T., adaletin sağlanmadığını belirterek, “14 ay geçti, hala iddianame yok, yargılama başlamadı. Çocuklarımızı koruyan bir adalet istiyoruz. Bu sessiz kalmayacak” dedi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.