22 Temmuz 2025 tarihinde düzenlenen Devlet Duması oturumunda, Tarasenko’nun vefat ettiği “uzun bir hastalık” sonrası açıklandı.

KRİTİK KONULAR OYLANIYORDU

Ancak oturum kayıtlarına göre, Tarasenko adına saat 12:29 ile 13:40 arasında 11 farklı oylamada oy kullanıldı. Bu oylamalar arasında, Ukrayna’da hayatını kaybeden askerlerin eşlerine yönelik yasal düzenlemeler ve Rusya’nın Ramsar Sözleşmesi’nden çekilmesini öngören tasarılar gibi kritik konular yer alıyordu.

'VARMIŞ' GİBİ GÖSTERİLDİ

Tarasenko’nun, internetteki aşırılıkçı içerikleri hedef alan tartışmalı bir yasa tasarısına katılmadığı belirtilse de, diğer oylamalarda “varmış gibi” gösterildiği tespit edildi.

Oylama kayıtlarına göre, Tarasenko’nun 10 oylamada “evet”, bir oylamada ise “hayır” oyu kullandığı görülüyor. Bu durum, Tarasenko’nun fiziksel olarak oturumda bulunmasının mümkün olmadığı bir anda, başka bir milletvekilinin onun adına oy kullanmış olabileceği şüphesini doğurdu.

Sosyal medyada ve X platformunda paylaşılan gönderilerde, Tarasenko’nun oy kartının başka bir milletvekiline verilmiş olabileceği öne sürüldü.

Olay, Rusya’da elektronik oylama sisteminin güvenilirliği ve meclisin işleyişindeki şeffaflık sorunlarını bir kez daha gündeme getirdi. BBC Rusça Servisi’nin haberine göre, Tarasenko’nun ölümünden önce adına oy kullanılması, Rusya’daki yasama süreçlerinin güvenilirliğine dair ciddi soru işaretleri yarattı. X platformunda bazı kullanıcılar, olayı “şeffaflık skandalı” olarak nitelendirirken, bir kullanıcı, “Tarasenko’yu yarı ölü halde mi meclise getirdiler?” şeklinde ironik bir yorum yaptı.

Daha önce de benzer bir olay yaşanmış, başka bir milletvekilinin komada olduğu dönemde adına oy kullanıldığı iddia edilmişti.