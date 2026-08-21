Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’e yönelik suç örgütü operasyonunda evinden 200 kilo altın çıktığı belirtilen kardeşi Hilmi Tuna Kuriş, diğer firari Erhan Yılmaz ile Marmaris’ten yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

Firarda kullanılan aracın ise eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’e tahsis edilmiş çakarlı araç olduğu ortaya çıktı.

Olayın ortaya çıkmasının ardından AKP eski Milletvekili Şamil Tayyar, İdris Naim Şahin’in FETÖ’nün Hakan Fidan’ı gözaltına almaya yönelik 7 Şubat MİT kalkışması sırasında İçişleri Bakanı olduğunu hatırlattı.

Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler kullandı:

-FETÖ’nün 7 Şubat MİT operasyonunda İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’di.

-Cumhurbaşkanımız @RT Erdogano tarihte başbakandı, çok öfkeliydi.

-16 Şubat’ta Kısıklı’daki evindeydim, henüz ameliyatın ağrıları devam ediyordu.

-Sonradan açıkladığı için anlatmamda beis yok, “asıl hedef benim, hadi beni alsınlar da göreyim” diyordu.

-FETÖ’yle mücadele asıl 7 Şubat’ta başladı.

-Bakan Şahin’e emniyetteki tüm FETÖ’cüleri temizlemek için talimat verdiğini anlattı.

-Şahin’le bu mücadelenin olamayacağı belliydi, nitekim 24 Ocak 2013’de görevden aldı.

-O tasfiyenin isabetli olduğunu milletvekiliyken yazıp çizerken, parti içinde kızanlar oldu.

Aradan geçen zaman haklılığımızı teyit etti.Gördük ki İdris Naim Şahin yeni bir skandalla gündemimizde.

-Yurtdışına kaçarken yakalanan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz’ın kullandığı 34 SL 313 plakalı aracın Şahin’e “tahsisli” olduğu ortaya çıktı.

-Bu tahsis, Şahin’nin İçişleri Bakanlığı yapması nedeniyle 2030 yılına kadar “koruma aracı” olarak kullanımını kapsıyor.

-Ve çakarlı.

-Araç San Sistem Lojistik adına tescilli, ancak 17 Aralık 2025 tarihinde 5 yıl süreyle Şahin adına “koruma aracı” olarak tahsisi yapılıyor.

-Şüpheliler Kuriş ve Yılmaz, eski içişleri bakanının çakarlı koruma aracıyla 14 Ağustos günü İstanbul’dan Marmaris’e hareket ediyor.

-Tam bir skandal.

-Herhalde Şahin’in de kapısı çalınır, skandal sorulur.