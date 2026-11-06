İstanbul emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde son kullanma tarihi geçmiş ilaçları yasa dışı yollarla temin ederek yeniden piyasaya süren şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Hastane ve eczanelerden aldıkları ilaçların kutu ve prospektüslerini değiştirdikleri belirlenen şüpheliler, teknik ve fiziki takibe alındı. MASAK raporları doğrultusunda yapılan incelemelerde, şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 650 milyon liralık para hareketi bulunduğu tespit edildi.

11 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Çalışmaların tamamlanmasının ardından bu sabah saatlerinde İstanbul merkezli 11 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda ilaç ve dokümanın yanı sıra 300 bin lira, 54 bin euro, 110 bin dolar, 110 gram altın, 5 bilezik ve 3 altın ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilenler İstanbul Emniyeti'nde sergilendi.

21 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 24 şüpheli 4 Kasım'da geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 1'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, 21 kişi ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.