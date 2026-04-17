Ünlü şarkıcı Mazhar Alanson’un eşi Biricik Suden, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki okul saldırılarına sessiz kaldığı yönündeki eleştirilere tepki çeken bir yanıt verdi.

"ENERJİMİ DAHA YAPICI ŞEYLERE SAKLIYORUM"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Suden, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, toplumsal acılara duyarsız kalmakla suçlanmasına karşılık kendi sağlığına ve spor rutinine öncelik verdiğini ifade etti.

Suden, eleştirilere verdiği yanıtta, "Neden okul olayı ile ilgili reaksiyonsuzsun sorusuna da cevap vereyim. Kortizol seviyemi ve kas gelişimimi riske atamam! Negatif enerjiyle beslenmek yerine enerjimi daha yapıcı şeylere saklıyorum" ifadelerini kullandı.

Bu paylaşımı sosyal medyada tepki çekti...