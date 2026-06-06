Son TV'nin haberi göre; Sosyal medyada Atatürk ve Cumhuriyet’i hedef alan skandal paylaşımı yapan, AK Parti Terme Belediye Meclis Üyesi R.E. hakkında herhangi bir adli işlem yapılmadığı ve yargının çifte standart uyguladığı yönündeki iddialar gündeme geldi. Tartışmalar üzerine Terme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı bir basın bilgilendirme notu yayımlandı.

BAŞSAVCILIKTAN DEZENFORMASYON UYARISI

Açıklamada, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, şahsın korunduğu ve hakkında hiçbir işlem yapılmadığı yönündeki söylemlerin tamamen asılsız olduğu ifade edildi.

Başsavcılık, Türkiye Cumhuriyeti’nin bir hukuk devleti olduğunu vurgulayarak, yargı makamlarının kişilerin kimliğine veya siyasi aidiyetine bakmaksızın kanunların gereğini tarafsız ve bağımsız şekilde yerine getirdiğini kaydetti.

SORUŞTURMA 4 HAZİRAN’DA BAŞLATILDI

Açıklamaya göre, R.E.’nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle 4 Haziran 2026 tarihinde yapılan şikâyetin ardından Terme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aynı gün soruşturma başlatıldı. Şüpheli R.E., 5 Haziran 2026 tarihinde şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. İfadesinin alınmasının ardından, Türk Ceza Kanunu’nun 216/2. maddesinde düzenlenen “Halkın Bir Kesimini Diğer Kesimine Karşı Aşağılama” suçu kapsamında nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi.

ADLİ KONTROL KARARI VERİLDİ

Sulh Ceza Hâkimliği tarafından yapılan değerlendirme sonucunda şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve imza verme yükümlülüğünü içeren adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Başsavcılık açıklamasında, adli sürecin bağımsızlık ve tarafsızlık ilkeleri çerçevesinde titizlikle yürütüldüğü vurgulanırken, kamuoyunun dezenformasyon içerikli iddialara itibar etmemesi gerektiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Samsun'un Terme ilçesinde AKP'li belediye meclis üyesi Rümeysa Eker'in sosyal medya hesabından yaptığı skandal paylaşım, meclis oturumunda gerginliğe yol açtı. Eker, paylaşımında Kemalistleri hedef alan ağır ifadeler kullandı.

Paylaşımda, "Bu ülkede pezevenkler Kemalisttir. Uyuşturucu tacirleri Kemalisttir. Elletirim, belletirim diyenler Kemalisttir. Sex Shop işletenler Kemalisttir, solu destekler" gibi ifadeler yer aldı.

KENDİNİ SAVUNDU: "UMUMİ BİR ÇIKARIM"

CHP grubunun salonu terk etmesinin ardından mecliste söz alan Rümeysa Eker ise hakaret içerikli sözlerinin arkasında durduğunu belirtti.

Eker, kendisini, "Onlar kendi anlamak istediği gibi yorumladı. O umumi bir çıkarım. Doğru da. Bunu biliyorum yani. Bu sağcı solcu diyerek, hani ben solculardan da çok güzel düşünceli, giyinen her konuda hak yemeyen tipler ben de tanıdım. Yani ama onlar biraz şahsi çıkarlarına göre bence yorumladı" ifadeleriyle savundu.

CHP'DEN SUÇ DUYURUSU

CHP Terme İlçe Başkanlığı, paylaşım hakkında Terme Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Dilekçede, paylaşımın Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun ile Türk Ceza Kanunu'nun 216'ncı maddesi kapsamında değerlendirilmesi talep edildi.