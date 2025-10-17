Bu kez torpil skandalı 'sehven' patladı... Kayseri Nuh Hacı Yazgan Üniversitesi’nde görev yapan bir akademisyen, eski Adalet Bakanı Cemil Çiçek zannederek aynı isimdeki genç bir avukatın telefonuna WhatsApp'tan mesaj gönderdi.

Akademisyen, eski Bakan Çiçek'in telefonu zannettiği numaraya HSK üyeliği için kendisine torpil yapılmasını istediği mesajlar attı.

'BU REZALETİ GÖRÜN'

Kendisine gelen mesajlar karşısında şaşkına dönen Avukat Cemil Çiçek, ekran görüntülerini X hesabında paylaştı.

"Rezaleti görün" diyen Avukat Çiçek, "Kayseri Nuh Hacı Yazgan Üniversitesi’nden bir akademisyen, beni eski Adalet Bakanı Cemil Çiçek zannederek telefonuma HSK üyeliği için kendisine torpil isteyen mesajlar attı! Beni eski Bakan zannedip telefonuma torpil mesajları atan 3 IQ’lu şahıslar, bu ülkenin üniversitelerinde öğrencilerimize ders anlatıyor! Ey Türk Milleti, bu rezaleti, bu kokuşmuşluğu, bu utanmazlığı gör!" notunu düştü.

'İDARİ İŞLEM BAŞLATILMIŞTIR'

Söz konusu mesajlarla ilgili üniversiteden de açıklama geldi. Akademisyen hakkında idari işlem başlatıldığını duyuran üniversite, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Kurtuluş mücadelemizde, Kayseri'de Müdafa-i Hukuk Cemiyeti'nin kurulmasına ön ayak olarak işgal hareketlerine karşı mücadele eden ve Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dava arkadaşı Nuh Naci Yazgan'ın ismini taşıyan ve tamamen ülkemize hizmet ve Atatürk ilke ve inkılaplarını savunmak için kurulan Üniversitemiz, kurulduğu günden bu yana her zaman hem yerelde hem de ulusalda ülkemize bilimsel katkılar sunmak ve ahlak sahibi, çalışkan, dürüst ve erdemli gençler yetiştirmek vizyonunu temel hedef edinmiştir.

15 Ekim 2025 tarihinde X (eski ismi twitter) platformunda https://x.com/avcemilcicek69 linkteki hesapta, Üniversitemiz öğretim üyelerinden birisinin ilgili hesap sahibine eski Adalet Bakanı Cemil Çiçek'ten HSK üyeliği için torpil istediğine dair gönderdiği iddia edilen WhatsApp mesajları paylaşılmıştır. Söz konusu mesajları gönderdiği iddia edilen kişi hakkında idari işlem başlatılmıştır.

Hem yüce Türk milletine hem de ismini yaşatmaktan dolayı onur duyduğumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşı merhum Nuh Naci Yazgan'a karşı görev ve sorumluluklarımızın farkında olarak, bilimden, iyi ahlaktan ve faziletten hiçbir zaman için sapmayacağımızı, bu ilkelerimizi ihlal etmeye tenezzül edenlere asla fırsat vermeyeceğimizi ve olayın takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygılarımızla bildiririz.