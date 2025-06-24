İtalyan Barok ressam Anton Domenico Gabbiani’nin yaklaşık 1695-1700 yıllarına tarihlenen “Toskana Büyük Prensi Ferdinando de’ Medici” portresi önüne kurulan, ziyaretçileri mesafede tutan platforma takılan turist, tuvale bir delik açtı. Olay anına ait kameralar yerel ve sosyal medyada paylaşıldı.

Eser, Uffizi’nin “Floransa ve Avrupa: 18. Yüzyıl Sanatları” sergisinde sergileniyordu. Müze, hasarın nispeten küçük olduğunu belirtti; tablo onarım için kaldırıldı. Sergi 2 Temmuz’a kadar kapalı kalacak, ardından 28 Kasım’a dek planlandığı şekilde devam edecek.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ, DAVA AÇILACAK

Uffizi Galerileri Direktörü Simone Verde, “Sosyal medya için selfie çekmek üzere müzelere gelen ziyaretçiler sorunu çok yaygın. Kurumlarımızın anlayışı ve kültürel mirasa saygıyla bağdaşmayan davranışları engellemek üzere çok kesin sınırlar koyacağız.” dedi. Kimliği tespit edilen turist hakkında dava açılacağı bildirildi.

Müze yetkilileri, “mükemmel kare” arayışının sanata verilen zararın başlıca nedenlerinden biri hâline geldiğine dikkat çekti.

DAHA ÖNCE DE BENZERİ YAŞANMIŞTI

Benzer olaylar son dönemde İtalya ve Avrupa’da artış gösteriyor. Verona’daki Palazzo Maffei’de bir ziyaretçi, Nicola Bolla’nın kristal işlemeli “Van Gogh’un Sandalyesi” (2006-07) adlı eserine oturarak hasar verdi; müze olayı polise bildirdi.

Nisan ayında ise Rotterdam’daki Museum Boijmans Van Beuningen’de sergilenen Mark Rothko’nun “Gri, Turuncu ve Bordo, No. 8” (1960) tablosu, “korumasız bir anda” bir çocuk tarafından çizildi. Hollanda basını tablonun değerinin 50 milyon euroya çıkabileceğini yazdı.