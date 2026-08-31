Gazeteci Kemal Öztürk hakkında, katıldığı bir televizyon programında Suriye’deki Nusayrilere ilişkin yaptığı değerlendirmeler nedeniyle adli süreç başlatıldı.
Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Öztürk’ün programda kullandığı ifadelerle ilgili şikayette bulunan kişilerin beyanlarına başvuruldu.
İSTANBUL ANADOLU BAŞSAVCILIĞINA TALİMAT
Soruşturma kapsamında Başsavcılık, şüpheli sıfatıyla Kemal Öztürk’ün gözaltına alınmasına karar verdi.
Öztürk’ün, yarın Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla mevcutlu olarak hazır edilmesi amacıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına talimat gönderildi.
Öztürk hakkında yürütülen soruşturmanın, televizyon programında Suriye’de yaşayan Nusayrilere ilişkin kullandığı ifadeler üzerinden sürdürüldüğü belirtildi.
Soruşturma kapsamında adli sürecin nasıl ilerleyeceği, Öztürk’ün gözaltı işlemlerinin ardından vereceği ifade ve savcılık değerlendirmesiyle netleşecek.