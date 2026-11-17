ABD'li teknoloji devi Nvidia'da, eski Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang'ın görevinden ayrılmasıyla başlayan süreç yeni bir boyut kazandı.

Çinli bir iş insanı ile ilişkisi olduğu iddiaları üzerine 12 Kasım'da görevini bırakan Huang'ın yeniden şirketin yönetimini üstlenmesi için teknoloji dünyasından güçlü isimler lobi faaliyetlerine başladı.

Silikon Vadisi yöneticileri ve Elon Musk gibi sektörün önde gelen isimleri, Huang'ın iadesi için yönetim kuruluna ve Beyaz Saray'a çağrıda bulunuyor.

Financial Times'ın (FT) aktardığı bilgilere göre, yabancı istihbarat iddiaları ve casusluk suçlamalarıyla gündeme gelen Alice Huang ile ilişkisi nedeniyle görevinden ayrılan Jensen Huang, yeniden Nvidia'nın başına geçme ihtimalini yakın çevresiyle değerlendiriyor.

Bu doğrultuda Huang'a destek veren yakın isimler ve Silikon Vadisi'nden çok sayıda yönetici, şirketin yönetim kurulunu ve Beyaz Saray'ı ikna etmek amacıyla yoğun bir lobi çalışması başlattı.

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk dahil pek çok teknoloji lideri, kurucu ortak Jensen Huang'ın görevine iade edilmesini talep eden dilekçeye imza attı.

Gelişmeler sürerken, ABD Kongresi de olayla ilgili soruşturmalarını derinleştiriyor. Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi, İstihbarat Komitesi ve Çin Özel Komitesi, Çin'e yönelik ihracat kısıtlamalarının ihlal edildiği iddiaları kapsamında Jensen Huang'ı kapalı oturumda dinlemeye hazırlanıyor.

Çin Özel Komitesi Başkanı John Moolenaar, CBS News'e yaptığı açıklamada, Huang ve şirket temsilcilerinin gönüllü olarak ifade vermeyi kabul ettiğini duyurdu. Moolenaar, ifade için kesin tarihin henüz netleşmediğini, tarafların komiteyle tam iş birliği içinde olduğunu belirtti.

Nvidia Yönetim Kurulu, 8 Kasım'da Jensen Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetinin hedefi olduğuna dair çıkan haberler üzerine bağımsız bir soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Soruşturmanın merkezinde, Huang'ın Pekin yönetimine bilgi aktardığı öne sürülen Çinli iş insanı Alice Huang ile yakın ilişkisi olduğu iddiaları yer almıştı. Bu gelişmelerin ardından Nvidia, Jensen Huang'ın başkanlık, üst yöneticilik ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden derhal ayrıldığını duyurmuş; şirketin başkan yardımcısı ve finans direktörü Colette Kress geçici CEO olarak atanmıştı.