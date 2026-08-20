Murat Başoğlu, 2017 yılında Bodrum'da yeğeniyle bir teknede çekilen ve magazin basınına yansıan uygunsuz görüntüler nedeniyle büyük tepki toplamıştı. Bu olayın ardından televizyon kariyeri aniden sona eren Başoğlu, hukuki bir süreçle de karşı karşıya kalmıştı.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI KALKTI

Bodrum 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde "hayasızca hareketlerde bulunmak" suçlamasıyla 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Başoğlu'na, dava sonuçlanana kadar Türkiye'de kalması şartıyla yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti. Dava sürecinin tamamlanması ve adli tedbirlerin kalkmasının ardından gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden Başoğlu, uzun süren sessizliğini bozarak yeni adresini açıkladı.

"GOLDEN VİSA" ARAYANLARA HİZMET VERİYOR

Sosyal medya hesabından yayınladığı videoda yeni mesleğini ve yaşamını tanıtan Başoğlu, Türkiye'den tamamen ayrılıp Yunanistan'ın başkenti Atina'ya yerleştiğini belirtti. Televizyonculuk geçmişine sünger çeken eski sunucu, kariyerine gayrimenkul sektöründe devam ettiğini duyurdu.

Başoğlu, videoda gayrimenkul yatırımı üzerinden Avrupa'da oturum izni olan "Golden Visa" alma süreçlerine aracılık ettiğini açıkladı.