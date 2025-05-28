Milli Eğitim Bakanlığı 2024 yılında okullardaki mezuniyet törenleriyle ilgili okul müdürlüklerine gönderdiği genelgede mezuniyet törenlerinin millî, manevi, ahlaki ve kültürel değerlere aykırı düzenlenmeyeceğini bildirmişti. Mezuniyet törenlerine karşı Milli Eğitim Bakanlığı’nın ÇEDES Projesi kapsamında yıl sonu etkinliklerinde camilerin kullanılması için tüm imkânlarını seferber ettiği ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Camilerin içinde milli eğitim müdürlüklerinin koordinesinde il müftülükleri ile gençlik ve spor il müdürlükleri işbirliğiyle düzenlenen “Kültür Şenliklerinde” kayda geçen görüntüler tepki çekti. düzenleniyor. “Kültür Şenliği” adı altında palyaço gösterilerinden, bowling oyununa, çuval oyunundan tekvando sporuna karşı çok sayıda etkinlik yapılıyor.

İŞTE YURDUN DÖRT BİR YANINDAKİ CAMİİLERDE YAPILAN ETKİNLİKLERDEN BAZILARI

-Rize Kalkandere de çocuklara camide halat çekme yarışı ve çuval yarışı yaptırıldı.

-Rize İkizdere 'de cami içinde öğrencilere körebe oyunu oynatıldı.

-Niğde’nin Bor ilçesinde Durmuş Güleç Camii içinde çocuklara halat çekme yarışı ve kaşıkta top taşıma yarışı yaptırıldı.

-Aydın’ın Efeler ilçesindeki Abdülkadir Geylani Cami’inde Hacı Celal Oto İlkokulu öğrencilerine camide yatarak bilek güreşi yaptırıldı.

-Balıkesir’in Ayvalık ilçesindeki Çınarlı Camisi’nin avlusunda Sakarya Ortaokulu Öğrencileri ne voleybol maçı yaptırıldı.

-Gaziantep’in Şehitkamil ilçesindeki Ukkaşe Bin Mihsan Camisi içerisinde Tekvando müsabakası yapıldı.

-Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bulunan bir camide çocuklara çuval yarışı ve halat çekme yarışı yaptırıldı.

-Giresun’un Espiye ilçesindeki Mescidi Aksa Camisinin avlusunda çocuklara bowling oynattırıldı.

-Ağrı’nın Patnos ilçesindeki bir okulda öğrencilere cami içerisinde futbol ve parkur oyunu oynattırıldı.

-Adana’nın Sarıçam ilçesinde bulunan Hacı Mahmut Öz Camisinin avlusunda öğrencilere palyaço gösterisi yaptırıldı dans ettirildi.

“DİYANET ÇIKIP BU GÖRÜNTÜLER HAKKINDA AÇIKLAMA YAPSIN”

Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖBSEN) Genel Eğitim Sekreteri Serkan Bebek, camilerde Kültür Şenliği altında ortaya çıkan görüntülere tepki gösterdi. “Gezi Parkı sürecinde ‘camilere ayakkabı ile girildi’ diyenler, ‘CHP camileri ahıra çevirdi’ hikayesi üzerinden yıllardır siyaset üretenlerin bugün camileri ne hale çevirdiklerini hep beraber gördük” diyen Bebek, “Yüksek sesle konuşmak, top oynamak, uyumak hatta toplu bir şekilde dünyevi işleri konuşmak bile camide konuşmak mekruhtur diyen bu projenin ortaklarından Diyanet çıksın bu görüntüler hakkında açıklama yapsın. Bugün CHP iktidarda olsaydı ve bu etkinlikler yapılsaydı ‘camileri sirke, lunaparka çevirdiler. Kutsallarımıza saldırıyorlar’ diyecek kişiler bugün camide top oynatıp, palyaço gösterisi yaptırıyor. Cami avlusunda ise voleybol oynatıp langırt oynatıyorlar. Hatırlayın, Fatih Sultan Mehmet’e ait türbenin önünde ellerini arkadan bağladığı diye İmamoğlu’na soruşturma açıldı . Buradan Cumhuriyet savcılarına sesleniyorum; bu projenin ortaklarından olan Gençlik ve Spor Bakanı, Milli Eğitim Bakanı ve Diyanet İşleri Başkanlığı hakkında bu görüntülerden sonra soruşturma başlatacak mısınız?” ifadelerini kullandı.