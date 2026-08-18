KKTC'deki bir klinikte tüp bebek tedavisi gören çoğu İngiliz vatandaşı en az 30 çocuğun, ailelerinin seçtiği sperm veya yumurta donörü yerine farklı donörlerin kullanıldığı işlemlerden etkilenmiş olabileceği öne sürüldü. BBC’de yer alan habere göre aileler, tedavi sırasında özellikle sağlık geçmişi, görünüşü ve kişisel özelliklerine göre seçtikleri donörlerin kullanılmadığından şüpheleniyor.

2012-2024 ARASINDA DÜNYAYA GELDİLER

DNA testi yaptırılan 30 çocuktan 11’inin genetik kökenlerinin Türkiye veya çevre ülkelerle bağlantılı olduğunun belirlendiği aktarıldı. Çocukların büyük bölümünün 2012-2024 yılları arasında tüp bebek tedavisiyle dünyaya geldiği belirtildi.

13 YIL SONRA GERÇEĞİ DNA TESTİ ORTAYA ÇIKARDI

Rachel isimli bir anne, 2012 yılında Tüp Bebek Merkezi’nde tedavi gördü. Danimarka merkezli bir kuruluş üzerinden belirlediği bir sperm donörünün kullanılmasını isteyen Rachel, yıllar sonra oğlu Jonah’ın görünümü ve kendisine verilen bilgiler nedeniyle şüphelenmeye başladı.

Anne ve oğlunun yaptırdığı DNA testi, Jonah’ın Rachel’ın biyolojik çocuğu olduğunu ancak seçilen donörün sperminden dünyaya gelmediğini ortaya koydu.

KARA LİSTEYE ALINDI

Söz konusu donöre ait spermin kliniğe hiç gönderilmediğini bildirdi. Şirketin kliniği 2016 yılında, bir hastaya sperm siparişi verileceği söylenmesine rağmen siparişin gerçekleştirilmemesi nedeniyle kara listeye aldığı belirtildi.

Olayla ilgili Kuzey Kıbrıs’taki Sağlık Bakanlığı tarafından soruşturma başlatılırken, İngiltere Dışişleri Bakanlığı da bölgedeki tüp bebek tedavilerinin denetim eksikliği nedeniyle risk taşıdığı yönündeki seyahat uyarısını güncelledi.