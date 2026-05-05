Deutsche Bank'ın Londra’daki değerli metaller biriminde görev yapan James Vorley, kıdemli çalışanların kendisine yasadışı stratejiler öğrettiği ve bu stratejileri uygulamaya zorladığı gerekçesiyle kuruma 12 milyon poundluk tazminat davası açtı.

Vorley, bankanın kendisini ABD’de cezai kovuşturmaya maruz bırakacak bir ticaret yöntemine zorladığını iddia etti. Banka tüm suçlamaları reddetti.

Eski simsar, mahkeme belgelerinde “Banka bana veya diğerlerine bu tür stratejilerin yasadışı piyasa manipülasyonu teşkil edebileceğini asla söylemedi. Aksine, Deutsche Bank bünyesindeki çalışmam süresince birden fazla yatırımcı tarafından bu şekilde işlem yapmam konusunda talimat aldım” dedi.

Daha önce benzeri davalar sebebiyle kamuoyunun karşısına çıkan bankanın sicili gün geçtikçe daha da kabarıyor.

'BENİ ZORLADILAR'

Tartışmaların odağında yer alan "spoofing" yöntemi, piyasadaki diğer yatırımcıları yanıltmak amacıyla hızlı bir şekilde alım satım emirleri verip bunları hemen geri çekme esasına dayanıyor.

2010 yılında ABD'de yasaklanan bu taktik, sahte bir talep izlenimi yaratarak fiyatları etkilemeyi hedefliyor.

Bankanın kendisini bu taktiği uygulamaya zorladığını iddia eden James Vorley, 2008 ile 2013 yılları arasında altın ve gümüş vadeli işlem piyasalarında bu yöntemi kullandığı gerekçesiyle 2020'de Illinois federal mahkemesinde dolandırıcılıktan suçlu bulundu.

Masumiyetini ısrarla savunan simsar, mahkeme tarafından bir yıl bir gün hapis cezasına çarptırıldı.

Vorley şimdi bankanın kendisine "yargılanmasına yol açmayacak stratejiler öğretme yükümlülüğünü" ihlal ettiğini savunuyor.

Hüküm giyen simsar, kıdemli çalışanlar tarafından verilen her türlü eğitim bankanın onayıyla gerçekleşmiş sayıldığı üzerinden duruyor ve doğrudan bankayı sorumlu tutuyor.

SABIKALI BANKA SUÇLAMAYI REDDETTİ

Deutsche Bank ise savunmasında tüm suçlamaları kesin bir dille reddederek Vorley’nin gerekli tüm eğitimleri aldığını belirtti.

Banka yönetimi, eski çalışanının dolandırıcılık yapmaması gerektiğini bildiğini veya bilmesi gerektiğini vurguladı.

Kurum tarafından yapılan resmi açıklamada “Bankanın o dönemde de çalışanlara açıkça iletilen net bir piyasa davranış politikası vardı. Bu politika, piyasa manipülasyonunun hem yasadışı olduğunu hem de banka kurallarına aykırı olduğunu net bir şekilde ihtar ediyordu. Herhangi bir kıdemli personelin bu tür kötü niyetli stratejiler öğretmiş olması ihtimali kurum tarafından onaylanmamış kayıt dışı eylemlerden ibarettir” denidi.

Benzeri suçlardan hüküm giyen Frankfurt merkezli banka, 2012 yılından bu yana 15 milyar Euro'dan fazla tazminat ve ceza ödemek zorunda kaldı.

Banka şu anda İtalya’daki bir soruşturmayla bağlantılı olarak dört eski çalışanının açtığı 660 milyon sterlinlik farklı bir davayla daha mücadele ediyor.