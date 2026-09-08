Üsküdar Belediyesi, tutuklama kararının ardından skandallarla dolu bir seçim maratonuna sahne oldu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Sinem Dedetaş’ın yerine başkanvekili seçmek amacıyla bir kez daha toplanan Üsküdar Belediye Meclisi'nde gerilim dolu anlar yaşandı.

Oylamanın dördüncü turunda CHP'li iki üyenin desteğiyle 23 oy alan AKP adayı Dündar Ziya Gültekin, Üsküdar Belediyesi'nin yeni Başkanvekili seçildi.

SEÇİM SONRASI BELEDİYE BİNASI ÖNÜNDE TANSİYON YÜKSELDİ

Gültekin’in seçimi kazanmasıyla birlikte AKP'li yöneticiler ve meclis üyeleri belediye binasına geçmek üzere harekete geçti. Ancak seçim sonucuna tepki gösteren CHP ve Yeni Parti mensupları belediye binası girişinde toplanarak barikat oluşturdu.

YUHALAMALAR EŞLİĞİNDE BİNAYA KOŞTULAR

Gazeteci Fatoş Erdoğan'ın kaydettiği görüntülerde seçim sonuçlarını protesto eden CHP'li ve YENİ Partililerin, AKP'li heyeti yuhalamalar ve sloganlarla karşıladığı görüldü. Yükselen tansiyon ve sert protestolar altında AKP'li yöneticilerin güvenlik önlemleri eşliğinde koşarak belediye binasına girdiği anlar kameralara yansıdı.