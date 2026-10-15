UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşaması ikinci haftasında Aston Villa'ya konuk olan Fenerbahçe, sahadan 6-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Milan Skriniar, takımın performansını sert sözlerle eleştirdi.

Skriniar, "Yüzümüzü göstermeliyiz, saklanmamalıyız. Bugün utanç vericiydi. Bu şekilde oynamamalı, top kayıpları yapmamalıyız. Seviyemizi yukarı çıkartmalıyız. Şampiyonlar Ligi'nde her detayın bedelini ödersin. Çok büyük hatalar yaptık bugün." dedi.

"GEREK TEKNİK HEYET GEREK FUTBOLCULAR BİRLİK OLMALIYIZ"

İlk yarıda iki-üç net pozisyon bulduklarını ancak değerlendiremediklerini belirten Skriniar, devreye 3-0 geride girmenin kolay olmadığını söyledi. İkinci yarıda maçı çevirmek için çabaladıklarını anlatan futbolcu, rakibin bir gol daha bulmasıyla işlerinin zorlaştığını ifade etti.

Skriniar, üç gün sonra oynayacakları lig maçını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı: "Seviyeyi yukarı çıkartmalıyız. Gerek teknik heyet gerek futbolcular birlik olmalıyız. 3 gün sonra bir lig maçı var. Bizim yapmamız gereken birlik olup çalışmaya devam etmek."