Devre arasında kiralık olarak Fenerbahçe'ye dahil olan Milan Skriniar'ın geleceği şekilleniyor.

Paris Saint Germain'e geri dönen Slovak savunmacının bonservsini almak için Fenerbahçe devreye girse de Galatasaray da ilgilenen kulüpler arasında yer alıyor. Ancak iki kulübün yanı sıra Avrupa devleri de Skriniar için harekete geçti.

DEVLER PEŞİNDE

Alfredo Pedulla'nın haberine göre Milan Skriniar, menajeri tarafından İtalyan ekibi Napoli'ye önerildi. Sözleşmesi 2028'de sona erecek Slovak stoper vergi sonrası 9 milyon euro net yıllık ücret kazanıyor. PSG, maaşının büyük bölümünün karşılanması halinde satın alma opsiyonlu kiralık ve bonservisli olarak oyuncusunu elden çıkartmaya sıcak bakıyor.

Haberin detaylarında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgisinin yanı sıra Tottenham'ın da Skriniar'ın durumunu takip ettiği ifade edildi.



