Fenerbahçe'nin bonservisini almak için Paris Saint Germain (PSG) ile pazarlıklarını sürdürdüğü Milan Skriniar, Marek Hamsik'in jübile organizasyonunda soruları yanıtladı.

Fenerbahçe yönetiminin pazarlıklara devam ettiği Slovak stoper için Napoli iddiası ortaya atılırken Skriniar transfere açık kapı bıraktı.

'SADECE SÖYLENTİ'

Hamsik için düzenlenen jübile organizasyonunda CalcioNapoli24'e konuşan Skriniar, Napoli'de forma giyebileceğini ifade etti. İtalyan ekibinde forma giyen vatandaşı Stanislav Lobotka ile birlikte oynamaktan memnuniyet duyacağını belirten Skriniar: "Napoli'de ben mi? Lobotka en iyi arkadaşlarımdan biri, o yüzden bakalım... Açıkçası Lobotka ile oynamak isterim. Benim için şu anda her şey açık. Napoli'yle ilgili çıkan haberler sadece söylenti. İtalya'da 7.5 yıl yaşadım ve özlüyorum. Bir İtalyan menajerim ve İtalyan arkadaşlarım var, İtalya her zaman kalbimde." ifadelerini kullandı.

Slovak savunmacı, "Skriniar - Buongiorno bir gün Napoli'nin defans ikilisi olabilir mi?" sorusu üzerine ise "Cevap veremem, üzgünüm." ifadelerini kullandı.