Trabzonspor maçının kırılma anı, Milan Skriniar’ın Fenerbahçe’yi 2-1 öne geçiren golüydü. Slovak futbolcu hem de az kullandığı zayıf ayağı ile gol vuruşu yapıp, 10 yıl sonra üst üste iki maçta ağları havalandırdı. PSG’de kadroya alınmayan Skriniar, Fenerbahçe’de oynadıkça açıldı ve Türkiye’de çok mutlu.

'MAAŞ SORUN DEĞİL'

Skriniar, İngiltere’den aldığı tekliflere rağmen kariyerine F.Bahçe’de devam etmek istiyor. Yıldız futbolcunun yıllık ücretinin 15 milyon Euro civarında olması sorun. Bu sezon yarısını PSG, yarısını F.Bahçe ödüyor. Skriniar maaşı için, “Sezon sonu başkanla bir araya gelip bir çözüm buluruz” dedi.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Yıldız futbolcunun temsilcilerinden Martin Petras, Sport24sk'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Artık Paris'e geri dönmenin bir yolu olmadığını düşünüyorum en azından bu teknik direktör yönetimi altında.

Skriniar yeni görevinde takımın liderlerinden biri haline geldi ve Teknik Direktör Jose Mourinho'nun, taraftarların, sevgisini ve saygısını kazandı. Türkiye'de kendsini çok rahat hissediyor ve her şeyden önce düzenli olarak futbolunu sergiliyor. Takım için de büyük bir kazanım.

Fenerbahçe'nin gelecekte onun göstereceği hizmetlere ilgi duyması şaşırtıcı değil. Böyle bir iş birliğinin her iki tarafa da uygun olacağı anlaşılıyor. Bu nedenle yaz döneminde sıcak bir transfer konusu olacak. İtalya'da Milan veya başka bir kulübe gitme olasılığını yüksek görmüyorum."