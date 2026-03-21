Fenerbahçe'de son dönemde sakatlığı nedeniyle yokluğu en çok hissedilen isimlerin başında yıldız savunmacı Milan Skriniar geldi. Slovakya Milli Takım Teknik Direktörü Francesco Calzona ise deneyimli stoperle ilgili akıllarda soru işareti bırakacak bir açıklama yaptı.

Sarı-Lacivertlilerde henüz sakatlık sonrası formasına kavuşamayan Skriniar, Dünya Kupası play-off turunda Kosova ile karşılaşacak olan Slovakya'nın aday kadrosuna davet edildi. Milli takımdan hocası Calzona ise Skriniar'ın kariyerini Slovakya için riske ettiğini söyledi.

"KARİYERİNİ RİSKE ATTI"

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Nottingham Forest ile oynadığı ilk maçta sakatlanan Skriniar için Calzona, "Kaptanımız Milan Skriniar'ın Dünya Kupası play-off maçlarına hazır olabilmek için kariyerinin bir kısmını riske attığını söyleyebiliriz" diye konuştu.