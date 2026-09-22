Fenerbahçe'nin Slovak defans oyuncusu Milan Skriniar, milli takım kampında yaptığı açıklamada kulübündeki değişimlere dikkat çekti.

Sarı Lacivertliler'de 1,5 yıl geçiren deneyimli stoper, bu süre içinde üç farklı teknik direktör ve üç başkanla çalıştığını belirtti. Skriniar, "Fenerbahçe'de işler her zaman çılgınca geçer (gülerek) ... Bir buçuk yıldır Fenerbahçe'deyim ve bu süre içinde üç teknik direktör ve üç başkan gördüm." dedi. Slovak yıldız, kulüpteki atmosferi "duygusal açıdan salıncak gibi" olarak tanımlayarak "Duygusal açıdan adeta bir salıncak gibi. Fenerbahçe devasa bir kulüp." ifadelerini kullandı.

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Skriniar, ligde istedikleri başlangıcı yapamadıklarını ancak zirveye yaklaştıklarını söyledi. Tecrübeli savunmacı "Takımdaki atmosfer iyi. Ligde istediğimiz gibi bir başlangıç yapamadık ama zirveye yaklaşıyoruz; şampiyonluğu kazanmak istiyoruz, her ne kadar kolay olmasa da. Ligin kalitesi çok yüksek, Avrupa'nın en iyi oyuncuları ve teknik direktörleri burada oynuyor." şeklinde konuştu.

Slovak stoper, Fenerbahçe'nin 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılmasının büyük bir başarı olduğunu vurgulayarak "18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı başardık, bu muhteşem bir şey. Ve grup aşamasını geçmek istiyoruz." dedi.