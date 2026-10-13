Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından ortaklaşa hazırlanan Elektrikli Skuter Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme, elektrikli skuter işletmelerine yönelik denetim ve yaptırım mekanizmalarını güçlendiriyor.

ARAÇ SAYISI SINIRLARINDA MEVSİMSEL FARK

Düzenlemeye göre işletmeler, izin aldıkları bölgelerde bulundurabilecekleri araç sayısına ilişkin sınırlara uymak zorunda. Mart-ekim döneminde izin verilen skuter sayısının yüzde 70’inden az, yüzde 130’undan fazla araç bulundurulması yasaklandı. Kasım-şubat döneminde ise alt sınır yüzde 40, üst sınır yüzde 130 olarak belirlendi.

ÜÇÜNCÜ İHLALDE FAALİYET DURDURULACAK

Bu sınırlara aykırı hareket eden işletmelere kademeli para cezası uygulanacak. İlk ihlalde 8 bin 687 TL, ikinci ihlalde 86 bin 900 TL, üçüncü ihlalde ise 170 bin TL idari para cezası kesilecek. Üçüncü ihlal nedeniyle ceza alan işletmelerin yetki belgesi kapsamındaki faaliyetleri ayrıca 6 ay süreyle geçici olarak durdurulacak.

DENETİMDE BELGE SUNMAYANA 50 BİN TL

Yetkili görevlilerin denetim sırasında talep ettiği bilgi veya belgeleri ibraz etmeyen işletmelere 50 bin TL idari para cezası uygulanacak. Yönetmelikte yer alan diğer yükümlülüklerin ihlal edilmesi durumunda ise ilgili kurala göre 8 bin 687 TL, 43 bin 447 TL veya 86 bin 900 TL tutarında idari para cezası verilecek.

HER SKUTER İÇİN AYRI CEZA

Yeni düzenlemeyle birden fazla kuralın aynı anda ihlal edilmesi halinde her bir kabahat için ayrı ceza tutanağı hazırlanması kararlaştırıldı. Elektrikli skuterlerle gerçekleştirilen ihlallerde de her araç için ayrı ayrı idari para cezası uygulanacak. İdari para cezalarına ilişkin tutanakların elektronik ortamda düzenlenebilmesine de imkan tanındı. Elektronik tutanakların hazırlanmasına ilişkin usul ve esaslar ilgili idare tarafından belirlenecek.