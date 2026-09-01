Belçika'da azami hızı saatte 20 kilometrenin üzerine çıkabilen elektrikli skuter sürücüleri için kask takma zorunluluğu 1 Eylül itibarıyla resmen başladı. Düzenleme kapsamında, sürüş sırasındaki anlık hız değil, aracın üretim kapasitesindeki azami hız seviyesi esas alınacak.

KASK ZORUNLULUĞU HANGİ ARAÇLARI KAPSIYOR?

Yeni mevzuata göre saatte 20 kilometreden daha yüksek hıza ulaşabilen tüm skuterlerde moped veya bisiklet kaskı kullanımı mecburi hale getirildi. Aracın daha düşük hızda sürülmesi durumu kask takma zorunluluğunu ortadan kaldırmıyor. Brüksel gibi kentlerde yazılımsal olarak hızı saatte 20 kilometre ile sınırlandırılmış kiralık paylaşımlı skuterler ise bu uygulamanın dışında tutuldu.

CEZA MİKTARI NE KADAR BELİRLENDİ?

Kask takma kuralına uymayan kullanıcılara 64 euro idari para cezası verilecek. Para cezasının yanı sıra kuralı ihlal eden sürücülerden 10,67 euro tutarında idari işlem ücreti tahsil edilecek.

KAZA SAYILARINDAKİ ARTIŞ DÜZENLEMEYİ GETİRDİ

Belçika genelinde geçen yıl meydana gelen elektrikli skuter kazalarında yaklaşık 2 bin 500 kişi yaralandı. Artan kaza oranlarının ardından alınan kararla Belçika; Danimarka, İtalya ve Hırvatistan'ın ardından skuterde kask zorunluluğu uygulayan ülkeler arasına girdi.