İstanbul Ümraniye'de aracından inerek skuter kullanan kişiye saldıran ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren otomobil sürücüsü İ.T.'ye (25) 180 bin lira idari para cezası uygulandı. Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı. İncelemede, olayın 31 Ekim 2026'da Ümraniye'deki bir caddede yaşandığı belirlendi. Kimliği tespit edilen sürücü yakalandı. İ.T.'ye, trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek nedeniyle para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu, aracı da 60 gün trafikten men edildi. İ.T. hakkında ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan adli işlem başlatıldı.

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