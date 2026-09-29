Kocaeli Valiliği, Marmara Bölgesi'nde etkisini sürdüren yağışlara ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Meteorolojik değerlendirmelere göre yağışların yarın sabahın ilk saatlerinden öğle saatlerine kadar kent genelinde yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması bekleniyor.

YASAK GECE YARISI BAŞLAYACAK

Olumsuz hava koşullarının ulaşımda oluşturabileceği risklere karşı tedbir alındığını duyuran Valilik, motosiklet ve skuter kullanıcılarına yönelik geçici yasak kararı aldı.

Buna göre motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkışı saat 00.01'den 12.00'ye kadar yasaklandı.

METEOROLOJİK UYARILARI TAKİP ETMELİLER

Valilik, uygulamanın güvenlik amacıyla hayata geçirildiğini belirtirken, sürücülerin belirtilen saat aralığında yasağa uymaları istendi.

Kentteki yağışların özellikle sabah saatlerinde ulaşım koşullarını olumsuz etkileyebileceği değerlendirilirken, sürücülerin de meteorolojik uyarıları takip etmeleri çağrısı yapıldı.