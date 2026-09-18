Slovakya Başbakanı Robert Fico, Avrupa'da savaş tehlikesinin hiç olmadığı kadar yüksek olduğunu söyledi.

Slovakya Haber Ajansı (TASR) haberine göre, Fico, Presov kentinde düzenlenen yeni akademik yılın açılış töreninde yaptığı konuşmada, Avrupa'da bir savaşın eşiğinde olunduğundan endişe duyduğunu belirtti.

Fico, "Avrupa çapında bir askeri çatışma ihtimali bakımından durum hiçbir zaman şimdi olduğu kadar ciddi ve gergin olmamıştı." dedi.

NATO'nun 5. maddesini hatırlatan Fico, Slovakya'nın savaşa dahil olmasını istemediğini ifade etti.

Fico, "Evet, NATO'nun bir parçasıyız, buna değer veriyoruz ve işbirliğine, yükümlülüklerimizi yerine getirmeye bağlıyız. Ancak başbakan olarak Slovakya'nın hiçbir zaman silahlı bir çatışmaya sürüklenmemesi için elimden gelen her şeyi yapacağım." diye konuştu.

Savaştan korktuğunu dile getiren Fico, ülkesinin savaş kaynaklı sorunlarla karşılaşması durumunda neler olabileceğini hayal bile edemediğini söyledi.

UKRAYNA SAVAŞI KONTROLDEN ÇIKTI

Ukrayna'daki savaşın kontrolden çıktığını savunan Fico, "Bugün Avrupa'da yaşananlar, duyduklarımız ve gördüklerimiz, Ukrayna'daki askeri çatışmanın kontrolden çıktığını gösteriyor. Askeri operasyonları düzenleyen bütün kurallar terk edildi ve sivil altyapı hedef alınıyor. Ukrayna topraklarında büyük askeri operasyonlara tanık olacağımızı düşünüyorum." dedi.

Fico, "Ancak beni en çok korkutan, Avrupa'daki askeri söylemin ne kadar güçlendiği." ifadesini kullandı.

SAVAŞIN KAZANANI SİLAH ŞİRKETLERİ

Fico, Avrupa Birliği'nin (AB) 2028-2034 bütçesinin kazananının silah şirketleri olacağını söyledi.

Fico, "Görünüşe göre AB'nin 2028-2034 bütçesinin kazananı silah şirketleri olacak. Vatandaşlar değil, silah şirketleri" dedi, Ukrayna'yı ziyaret edeceğini ve Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşeceğini söyledi.

Başbakan, "Umarım yarın gece Ukrayna'dan dönerken şimdi olduğum kadar kötümser olmam." dedi.