Slovenya Başbakanı Janez Jansa, parlamentoda hükümetinin Gazze politikası nedeniyle yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. Muhalefet, hükümetin İsrail’e fazla destek verdiğini savunurken Jansa, Gazze’de “uluslararası hukuka göre soykırım kararı verilmediğini” söyledi ve “soykırım” ifadesinin siyasi bir söylem olarak kullanıldığını öne sürdü.

Jansa konuşmasında, Gazze’deki ölümlerin gündeme getirilmesine karşılık Hristiyanların öldürüldüğü bölgelerde yaşananların neden görmezden gelindiğini sordu.

GAZZE FOTOĞRAFINI SUDAN SANDI

Jansa, konuşması sırasında milletvekillerine bir fotoğraf göstererek, “Burası Sudan, bir yığın ceset var. Gazze’de gördüklerinizden çok daha fazla. İşte öldürülen Hristiyanlar” dedi.

Ancak kısa süre sonra Jansa’nın gösterdiği fotoğrafın Sudan’da değil, Gazze’de çekildiği ortaya çıktı.

Fotoğraf, 2025 yılının Ağustos ve Ekim ayları arasında Gazze’de insani yardım faaliyetlerinde bulunan İngiliz eski deniz piyadesi David McIntosh tarafından paylaşılmıştı.

McIntosh, fotoğrafın Gazze’deki yardım noktalarında çekildiğini belirterek, görüntüde ailelerinin aç kalmasına izin vermemek için yardım bekleyen Filistinlilerin bulunduğunu ifade etmişti. McIntosh ayrıca İsrail ordusunu, yardım noktalarının çevresinde sivillere ve kendilerine ateş etmekle suçlamıştı.

MUHALEFETTEN “ÖZÜR DİLE” ÇAĞRISI

Ana muhalefetteki Özgürlük Hareketi’nin lideri Robert Golob, Jansa’nın sözlerine sert tepki gösterdi.

Golob, “Sözün bittiği yerdeyiz. Daha ne kadar aşağı düşebiliriz. Parlamentomuz böylesine insanlık dışı bir alaycılığın sahnesine dönüştü” diyerek Jansa’dan özür dilemesini istedi.

Sol Parti de yaptığı açıklamada olayı “fiyasko” olarak nitelendirdi ve Başbakan Jansa’yı “İsrail’in taşeronu” olmakla suçladı.

“UTANÇ VE AŞAĞILANMA”

Avrupa Parlamentosu Üyesi Matjaz Nemec de Jansa’ya açık mektup yayımladı.

Nemec, Jansa’nın Gazze’de uluslararası hukuka göre soykırım olmadığı yönündeki açıklamalarını eleştirirken, hükümetin İsrail ile ilişkilerini Slovenya’nın boynuna bağlanan “utanç” ve “aşağılanma” olarak nitelendirdi.

“BİLSEYDİ, MUHTEMELEN İNKAR EDECEKTİ”

8 Mart Enstitüsü Direktörü Nika Kovac da Jansa’nın parlamentodaki konuşmasına tepki gösterdi.

Kovac, Jansa’nın Gazze’de aç bırakılan insanların fotoğrafını gösterdiğini belirterek, görüntünün insani yardım bekleyen insanları gösterdiğini söyledi. Fotoğrafın Gazze’ye ait olduğunu bilmeden Sudan’dan sanarak kullanan Jansa’nın, görüntüdeki insanların yaşadığı dramı farkında olmadan kabul ettiğini savunan Kovac, “Bunu, fotoğrafın Gazze’de çekildiğini bilmediği için yaptı. Bilseydi, bunu muhtemelen inkâr edecekti” dedi.

Kovac ayrıca Jansa’nın görüntülerini paylaşarak, hükümetin Netanyahu yönetimiyle ilişkisini ve Gazze politikasını eleştirdi.

“Bu, devletimizin ele geçirildiği anlamına geliyor. Hükümetimizin Netanyahu hükümetiyle körü körüne iş birliği yaptığı anlamına geliyor. İktidarımızın savaş suçlarını desteklediği anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.