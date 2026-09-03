Slovenya Cumhurbaşkanı Nataša Pirc Musar’ın Hırvatistan’daki yıllık tatilinden döndüğü sırada yaralanmasıyla sonuçlanan trafik kazasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

Ljubljana yönündeki otoyolda bulunan Kastelec tünelinde meydana gelen kazada, cumhurbaşkanlığı konvoyuna ait iki araç çarpıştı.

Olayın ardından Izola Genel Hastanesine kaldırılan Pirc Musar ile birlikte, kazaya karışan bir diğer kişinin daha ağır şekilde yaralandığı bildirildi.

Kaza mahallinden yayınlanan yeni görüntüler yaşananlara dair ek bilgiler sunarken, olayın meydana geldiği sırada cumhurbaşkanının konvoyda bulunması dikkat çekti.

BAŞBAKAN'IN ARACINA ÇARPTI

Polis tarafından yürütülen soruşturma, kazanın meydana geliş şeklini netleştirdi.

Müfettişlerin tespitlerine göre, Pirc Musar’ı taşıyan Mercedes markalı aracın 52 yaşındaki sürücüsü, önündeki araçla yeterli takip mesafesini koruyamayarak koruma konvoyunda yer alan Audi marka araca arkadan çarptı.

34 yaşındaki bir erkek tarafından kullanılan Audi’de yolcu bulunmazken; Mercedes’te Cumhurbaşkanı Musar, koruma görevlisi ve iki kadın yolcu yer alıyordu.

Her iki sürücüye yapılan alkol ve hızlı uyuşturucu testleri negatif sonuçlandı. Oluşan maddi hasarı yaklaşık 37 bin avro olarak hesaplayan polis, kazanın dikkatsiz sürüşten kaynaklandığı şüphesiyle durumu Özel Devlet Savcılığına bildirdi.

Kazada köprücük kemiği kırılan ancak ameliyata ihtiyaç duyulmadan taburcu edilen Pirc Musar, iyileşme sürecine evinde devam ediyor.

BAŞKAN KEMER TAKMAYI İHMAL ETTİ

Olayın ardından kamuoyuna açıklamada bulunan Pirc Musar, kaza sırasında emniyet kemeri takmadığını dile getirdi.

Aracın arka koltuğunda oturduğunu ve tünelin içinde gerçekleşen her şeyi göremediğini belirten Musar, aracın önce başka bir otomobille çarpıştığını, ardından tünel duvarına savrulduğunu ve yaralanmanın bu nedenle meydana geldiğini düşündüğünü ifade etti.

İyileşme sürecinde görevlerini sürdüren Musar, yaralanması sebebiyle Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanović’in konuğu olarak katılacağı Sinjska Alka etkinliğindeki programını iptal etmek zorunda kaldı.

Devlet başkanının karıştığı kaza, resmi konvoyların güvenlik prosedürlerini ve kamuoyunun ilgisini gündemde tutmaya devam ediyor.

Soruşturma sonucunda kazanın güvenli takip mesafesinin ihlal edilmesinden kaynaklandığı belirlenirken, Pirc Musar’ın emniyet kemeri takmadığına yönelik beyanı da süreçte öne çıkan unsurlar arasında yer aldı.