Muğla’nın Bodrum ilçesinde dünyaya gelen ve 3 aylıkken SMA Tip 1 hastalığı nedeniyle tedavi görmesi için ihtiyacı olan tedavi ücretinin temin edilmesine destek amacıyla bağış kampanYası düzenlenen Kaan Ali Danaş bebek bugün yaşamını yitirdi.

Dubai’de tedavi için 1 milyon 800 bin dolar toplanması için bağış kampanyası yapılan ve yüzde 28’i toplanan 11 aylık Kaan Ali Danaş bebek sabah saatlerinde babası Şenol Danaş ve annesinin çağırdığı ambulans ile Bodrum devlet Hastanesi’ne getirildi.

Kaan bebeğin kalbinin durduğu yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşatılamadığı açıklandı.