Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Liverpool'a 4-0 mağlup olurken aynı zamanda Victor Osimhen ve Noa Lang'ı da sakatlığa kurban verdi. Reklam panolarına takılan Lang'ın parmağı koptu, Osimhen'in de kolunda kırık oluştu.

IRKÇILIK İDDİALARI

Osimhen ise Konate girdiği ikili mücadelenin ardından sakatlandı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar Konate'ye sosyal medyada tepki gösterirken, Liverpool ise oyuncusunun ırkçı tacize uğradığını öne sürdü.

SNEİJDER'DEN LİVERPOOL'A CEVAP

Liverpool'un bu iddialarına Galatasaray camiası topyekün tepki gösterirken, Sarı-Kırmızılıların eski futbolcusu Wesley Sneijer de sessiz kalmadı. Noa Lang'ın vatandaşı olan Hollandalı yıldız, "Galatasaray, dünyada ırkçılığa bulaşacak son kulüptür. Liverpool daha da çirkinleşmeye son vermeli ve önce Noa Lang'in kopmuş parmağının hesabını vermeli" ifadelerini kullandı.