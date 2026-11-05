İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda “fon vurgunu” olarak bilinen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi.

Savcılık tarafından şüpheli sıfatıyla yeniden ifadeye çağrılan üç ismin ikinci kez ifade vermesi bekleniyor.

İLK İFADELER 7 EKİM'DE ALINMIŞTI

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, 7 Ekim'de savcılığa giderek ayrı ayrı ifade vermişti.

İfadelerde, Özata Denizcilik hisselerinde gerçekleştirdikleri alım-satım işlemleri ve bu işlemlerin ardından yaşanan para hareketleri hakkında sorular yöneltilmişti.

Kaya çiftinin, hisse alımlarında herhangi bir kişinin yönlendirmesiyle hareket etmediklerini ve kendilerine özel bilgi verilmediğini savunduğu belirtilmişti.

Çiftin ayrıca, yatırımlarından elde ettikleri kazanç olarak değerlendirilen tutarları, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından bildirilen hesaba gönderdiklerini beyan ettiği aktarılmıştı.

ESKİ SPK BAŞKANI DA İFADE VERMİŞTİ

Soruşturma kapsamında ikinci kez ifadeye çağrılan eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül ise 30 Eylül'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda şüpheli sıfatıyla ifade vermiş, işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

2 MİLYAR 170 MİLYON LİRALIK GELİR İDDİASI

Soruşturma, sermaye piyasalarındaki fon işlemleri ve Özata Denizcilik hisseleri üzerinden gündeme gelen iddialarla kamuoyunun gündemine taşınmıştı.

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, 26 Eylül'de yaptığı açıklamada, Kaya çiftinin söz konusu hisselere yaklaşık 163 milyon lira yatırdığını, satış işlemlerinin ardından ise yaklaşık 2 milyar 170 milyon lira gelir elde ettiğini öne sürmüştü.

GÖREVİNDEN İSTİFA ETMİŞTİ

Söz konusu iddiaların ardından Fatma Betül Sayan Kaya, AKP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 29 Eylül'de Kaya çiftinin mal varlıklarının dondurulmasına yönelik girişimde bulunduğu belirtilmişti.

Bugün alınması beklenen ikinci ifadelerin, soruşturmanın seyri açısından önem taşıdığı değerlendiriliyor.