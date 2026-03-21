Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir iş yerinde sobanın patlaması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Yeni sanayi sitesindeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple soba patladı. Sobanın yanında ısınan 3 kişi yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan K.Ş. hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralılar E.Ç. ile E.K'nin tedavisi sürüyor.