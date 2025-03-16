Olay, dün Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Akça Sokak'taki 3 katlı bir binanın bodrum katında meydana geldi. Suriye uyruklu M.A. ve çocukları D.A. ve M.A.'dan haber alamayan yakınları, eve gitti. Ailenin yakınları, eve girdiklerinde anne ile 2 oğlunu hareketsiz buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, anne ile 2 oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi.

Kayseri Devlet Hastanesi’nde otopsi işlemleri tamamlanan M.A. ve ile oğullarının cenazeleri Kilis'e gönderildi. Cenazelerin Kilis'ten de Suriye'ye götürüleceği ve burada toprağa verileceği öğrenildi.