İsveç ile Rusya arasında yer alan Finlandiya'da çetin kış şartları ve uzun süren kutup geceleri, halkı günlük yaşamda pratik yöntemlere yönlendiriyor. Ülkenin güneyinde kış sıcaklıkları genellikle 0 ile -10 °C arasında seyrederken, kuzeydeki Laponya bölgesinde termometrelerin sık sık -30 °C ve altına düştüğü belirtildi. Yaklaşık 5,6 milyon nüfusa sahip ülkede vatandaşlar, kış aylarında ev ortamını desteklemek amacıyla mum kullanımına başvuruyor.

BİRDEN FAZLA MUM EVİN ISISINI ARTIRMAYA YETİYOR

İspanyol La Razón gazetesinde yer alan bilgilere göre, tek bir mum kullanım türüne bağlı olarak 30 ila 80 watt arasında ısı yayabiliyor. İyi yalıtılmış küçük alanlarda birden fazla mumun bir arada yakılmasının, düşük güçte çalışan küçük bir elektrikli radyatöre benzer bir ısı etkisi ürettiği ifade edildi.

Bununla birlikte uzmanlar ve yetkililer, mumların birincil bir ısınma kaynağı olarak radyatörlerin yerini alamayacağını kaydediyor. Finlandiya'daki yaygın kullanımın temel amacının; ortamı tamamen ısıtmaktan ziyade kış aylarında yaşanan doğal ışık yetersizliğini telafi etmek, odalarda daha sıcak ve sakin bir atmosfer oluşturmak olduğu aktarılıyor.

SAĞLIK UYARILARI YAPILDI

Aydınlatma ve atmosfer amacıyla mum kullanımında güvenlik kurallarına uyulması gerektiği vurgulanıyor. Yetkililer, yangın riskine karşı mumların gözetimsiz bırakılmaması, perde gibi yanıcı maddelerden uzak tutulması ile çocukların ve evcil hayvanların erişemeyeceği yerlerde konumlandırılması gerektiğini belirtti.

Tüketici hakları örgütleri ise bazı kokulu mumların yanma sırasında havaya sağlığa zararlı kimyasal bileşikler salabileceğine dikkat çekerek ürün seçiminde ve havalandırmada tedbirli olunması yönünde çağrıda bulundu.