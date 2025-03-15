Bartın'ın Ulus ilçesinde, Kayabaşı köyünde Satı Dönmez'e ait tek katlı bir evde çıkan yangın, sobadan sıçrayan kıvılcımların halıyı tutuşmasıyla başladı. Yangın, kısa sürede tüm evi sararken, evde bulunan Durmuş, Fatma ve Gülnur Dönmez dışarıya çıkarak güvenli bir alana geçti.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangın sonucunda, tek katlı ev ile bitişiğindeki odunluk tamamen yandı. Yangının çıkış nedeni sobadan sıçrayan kıvılcımlar olarak belirlenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.