Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, 3 katlı bir binanın bodrum katında yaşayan ailenin yakınları, haber alamadıkları için eve gittiğinde anne ve çocuklarını hareketsiz halde buldu.
ANNE VE İKİ ÇOCUĞU ÖLÜ BULUNDU
İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemede, anne M.A. ve çocukları D.A. ile M.A.'nın karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamlarını yitirdikleri belirlendi.
Cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.