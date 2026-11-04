Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir oto kiralama ofisinde sobayı yakmak için alkol bazlı jel yakıt dökülmesinin ardından patlama meydana geldi. Olayda yaralanan olmadı.
Patlama, saat 10.00 sıralarında Yeşil Mahalle Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerindeki iş yerinde yaşandı. İş yeri sahibi Emrullah G., peletli sobayı yakmak için restoranlarda yemekleri sıcak tutmak amacıyla kullanılan alkol bazlı jel yakıtı sobaya döktü.
Güvenlik kamerası görüntülerinde, Emrullah G.’nin sobayı tutuşturmaya çalıştığı anda patlama meydana geldiği ve içeridekilerin panikle uzaklaştığı görüldü.