İstanbul'da filmleri aratmayacak olay yaşandı. Bir şehirlerarası yolcu otobüsünün şoförü otogara gitmek isterken yolları karıştırdı. Yolcular şoföre tepki gösterince otobüsün içinden sesler yükseldi.
YOLCU OTOBÜSÜ FİKİRTEPE'YE GİRDİ
Muavinle yolcular arasındaki tepki dakikalar içinde büyüdü, iyice stres yapan şoför bir türlü doğru yolu bulamadı. Tartışma devam ederken yolcular kendini Kadıköy'ün Fikirtepe Mahallesi'nde buldu.
"TAM FİKİRTEPE'DEN KURTULDUM DİYE SEVİNİRKEN..."
O anları kayda alan bir yolcunun tepkisi ise dikkatlerden kaçmadı. Yolcu gülerek, "Tam Fikirtepe'den kurtuldum diye sevinirken şehirlerarası otobüsün Fikirtepe'ye getirmesi" diyerek ortamı yumuşattı.