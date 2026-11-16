Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde şoförünün direksiyon başında kalp krizi geçirmesi sonucu denize düşen yolcu minibüsündeki 11 yolcu ekiplerce kurtarılırken, sürücü Batuhan Yılmaz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Ayvalık ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Batuhan Yılmaz idaresindeki 10 BT 035 plakalı yolcu minibüsü, sürücüsünün seyir halindeyken kalp krizi geçirmesi üzerine kontrolden çıkarak denize düştü.

11 YOLCU KURTARILDI, ŞOFÖR HASTANEDE CAN VERDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle denize düşen minibüsteki 11 yolcu ve sürücü Batuhan Yılmaz kıyıya çıkarıldı.

Bilinci kapalı olarak ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Batuhan Yılmaz, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Denizden çıkarılan 11 yolcunun ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.