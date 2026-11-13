Kırmızı pancar, yüksek oranda doğal nitrat ve potasyum içeriyor. Vücuda alınan nitratlar, sindirim sürecinde damarların gevşemesini ve genişlemesini sağlayan "nitrik oksit" gazına dönüşüyor. Bu mekanizma sayesinde kan akışı kolaylaşırken damar duvarlarındaki basınç da azalıyor. İçeriğindeki potasyum ise vücuttaki fazla tuzun atılmasına destek vererek tansiyonun dengelenmesine katkı sağlıyor.

ÇİĞ TÜKETİM VE TAZE SUYU ÖNE ÇIKIYOR

Beslenme uzmanları, pancardaki faydalı bileşenlerin yüksek ısıda kaybolabildiğine dikkat çekiyor. En yüksek verimi almak için pancarın salatalara çiğ olarak rendelenmesi, kısa süreli buharda pişirilmesi ya da taze sıkılmış suyunun tüketilmesi öneriliyor.

TURŞUSUNDAN UZAK DURULMALI

Tansiyon hastalarının pancar tüketirken dikkat etmesi gereken en kritik nokta ise turşu formu. Yüksek oranda tuz (sodyum) barındıran pancar turşusu, fayda sağlamak yerine tansiyonun daha da yükselmesine yol açabiliyor. Ayrıca böbrek taşı öyküsü olanların ve düzenli tansiyon ilacı kullananların, pancarı yoğun miktarda tüketmeye başlamadan önce hekimlerine danışmaları gerekiyor.