Sağlık dünyasının yakından tanıdığı merhum Dr. Michael Mosley’nin bir dönem bayraktarlığını yaptığı Akdeniz tipi beslenme, bilim dünyasında yankı bulmaya devam ediyor. Yapılan son araştırmalar, bu diyetin Alzheimer hastalığının başlangıcını yaklaşık 4 yıl kadar geciktirebileceğini ortaya koyuyor.

MESELE SADECE AZ YEMEK DEĞİL, DOĞRU YEMEK

"Fast 800" diyetini popülerleştiren Dr. Mosley, Akdeniz tarzı beslenmenin kronik hastalık risklerini azaltmadaki gücünü sık sık vurgulardı. Fast 800 uzmanlarına göre bu düzenin başarısı, katı bir kısıtlamadan ziyade besin kalitesine dayanıyor:

"Akdeniz tarzı beslenme, diğer diyetlerin başarısız olduğu noktalarda başarılı oluyor. Çünkü bu sadece yanlış yiyecekleri azaltmak değil, doğru yiyecekleri artırmakla ilgili. Bu yiyecekler sizi tok tutarken vücudun ihtiyaç duyduğu temel besinleri en lezzetli haliyle sunuyor."

BEYİN HÜCRELERİ İÇİN ANTİOKSİDAN KALKANI

Alzheimer Derneği (Alzheimer's Society), bu diyetin sadece geleneksel yemek tariflerinden ibaret olmadığını, genel bir yaşam disiplini olduğunu vurguluyor. Uzmanlara göre meyve ve sebzelerden elde edilen yüksek antioksidan içeriği, Alzheimer ile ilişkili beyin hasarlarına karşı bir tür "kalkan" görevi görüyor.

Geniş kapsamlı bir çalışma, Akdeniz diyetine sıkı sıkıya bağlı kalmanın demans riskini %23 oranında azaltabileceğini gösterirken; beyin taramaları, "Batı tipi" beslenenlerde Alzheimer'ın habercisi olan beta-amiloid protein birikiminin çok daha fazla olduğunu kanıtlıyor.

AKDENİZ TİP BESLENMENİN ALTIN KURALLARI

Uzmanlar, beyin fonksiyonlarını korumak isteyenler için şu temel rehberi öneriyor:

Temel Karbonhidratlar: Öğünlere tam buğday ekmeği, tam tahıllı makarna ve esmer pirinç gibi nişastalı gıdalar ekleyin.

Bitkisel Güç: Baklagiller (fasulye, mercimek), kuruyemişler ve tohumların tüketimini artırın.

Protein Seçimi: Kırmızı eti ve özellikle sosis, pastırma gibi işlenmiş ürünleri minimuma indirin. Bunun yerine haftada en az iki kez somon veya uskumru gibi yağlı balıkları tercih edin.

Yağ Tercihi: Tereyağı ve hayvansal yağlardan kaçınarak zeytinyağı veya kolza yağına yönelin.

Şeker ve Tuz: Günlük tuz miktarını bir çay kaşığı (6 gram) ile sınırlayın. Şekerli gıdaları ise sadece "özel zamanlara" saklayın.

Araştırmacılar, bu diyetin Alzheimer ilerlemesini ortalama üç buçuk yıl yavaşlatabileceğini tahmin etse de, temkinli bir not düşüyorlar: Bu sonuçların kesinleşmesi ve diyetin beyin üzerindeki koruma mekanizmasının tam olarak çözülmesi için daha geniş ve çeşitli gruplar üzerinde yapılacak uzun vadeli çalışmalara ihtiyaç var.