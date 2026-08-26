Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekiplerince düzenlenen gıda denetiminde tespit edilen son kullanma tarihi geçmiş ve böceklenmiş 7 ton 100 kilogram un imha edildi.
Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı gıda denetim ekipleri, halk sağlığının korunması ve güvenilir gıdaya erişimin sağlanması amacıyla kent genelindeki kontrollerini sürdürüyor.
Ekipler, Şehitlik Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir işletmede yaptıkları kontrollerde son kullanma tarihi geçmiş ve böceklenmiş unların bulunduğunu belirledi. Tüketilmesi sağlık açısından risk taşıyan toplam 7 ton 100 kilogram un, zabıta ekipleriyle birlikte tutanak altına alındı.
Mevzuata aykırı koşullarda bulundurulan ürünlere, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından imha edilmek üzere el konuldu. Ekipler, ürünleri Çöp Aktarma İstasyonu’nda imha etti.