Motor sporlarının efsane ismi Kenan Sofuoğlu'nun 6 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen motor sporları festivalinde hem korkuttu hem de gururlandırdı.
Sıralama turunda kaza geçiren minik sporcu, ana yarışta sergilediği üstün performansla birinci gelerek podyumun zirvesine çıktı.
MOTOSİKLET KONTROLDEN ÇIKTI!
Festivalin sıralama seansında yaşanan kazada Zayn'ın motosikleti virajda kontrolünü kaybederek devrildi. O anlar pist kenarındaki izleyiciler için adeta bir şok anıydı. Nefesler tutuldu, sağlık görevlileri anında müdahale etti. Neyse ki endişe verici bir durum yaşanmadı.