Soğanların tavada uzun süre bekletilmeden kavrulmasına yardımcı olan bu yöntem, özellikle çorba, sos ve sulu yemek hazırlarken zamandan tasarruf etmek isteyenlerin işine yarayabiliyor.

BİR TUTAM KARBONAT EKLEMEK YETİYOR

Soğanların daha hızlı kavrulmasını sağlayan malzeme karbonat. Karbonat, soğanların hücre yapısının daha hızlı parçalanmasına yardımcı olurken kahverengileşme sürecini de hızlandırabiliyor.

Bu yöntemi uygulamak için yaklaşık 450 gram doğranmış soğana çeyrek çay kaşığı karbonat eklemek yeterli olabiliyor. Soğanlar az miktarda yağla tavada kavrulurken eklenen karbonatın ardından karıştırılarak pişirme işlemine devam ediliyor.

Normalde uzun süren kavurma işlemi bu yöntemle kısalabiliyor. Ancak karbonat miktarının artırılması, soğanların gereğinden fazla yumuşamasına ve tadının değişmesine yol açabiliyor.

HER YEMEKTE AYNI SONUCU VERMEYEBİLİR

Karbonat özellikle soğanların iyice yumuşaması gereken çorba, sos ve bazı sulu yemeklerde kullanılabiliyor. Buna karşılık soğanların şeklini korumasının istendiği tariflerde aynı yöntem uygun olmayabiliyor.

Uzman mutfak kaynaklarında da belirtildiği üzere karbonat, soğanların dokusunu hızla bozabildiği için ölçülü kullanılmalı. Ayrıca bu yöntem, uzun süre kısık ateşte kavrulan soğanların geliştirdiği yoğun ve tatlı aromanın birebir aynısını sağlamayabiliyor.

Bu nedenle karbonat, uzun kavurma süresini kısaltmak isteyenler için pratik bir seçenek olsa da her tarifte geleneksel yöntemin yerini tutmuyor.