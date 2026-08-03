Gıda fiyatlarındaki artış durmak bilmiyor. TEPAV yayınladığı raporda en dikkat çeken gelişme ise biber ve kuru soğan fiyatlarında yaşanan sert artış oldu.

Çarliston biberde yüzde 108,8'lik artış

Temmuz ayında taze meyve ve sebze grubunda fiyatı en hızlı yükselen ürün açık ara çarliston biber oldu.

TEPAV verilerine göre çarliston biberin fiyatı yalnızca bir ayda yüzde 108,8 arttı. Onu; diğer taze biber çeşitleri (%48,6), Kuru soğan (%30,9), Kabak (%17,2), Çilek (%12,6) izledi.

Özellikle biber grubunda görülen yüksek artış, yaz aylarında hasadın devam ettiği dönemde yaşanması nedeniyle dikkat çekti.

MENEMEN FİYATI UÇTU

Son günlerde sebze fiyatlarında görülen artış, menemeni vurdu. Biber ve soğanda görülen artış, menemen fiyatını uçurdu. Bir tabak menemenin fiyatı 25,4 liraya kadar yükseldi

Temmuz ayı menemen enflasyonu, çarliston biberde görülen yüzde 92.18’lik, kuru soğandaki yüzde 51.92’lik ve domateste görülen yüzde 4.92’lik artış nedeniyle yüzde 8.25 yükselişe geçti.

Temmuzda yumurta fiyatında yüzde 20.15’lik düşüşe rağmen menemen aylık bazda adeta menemeni yaktı.

Evde pişirilen bir tabak menemenin içinde sadece 2 yumurta, 100 gram domates, 100 gram soğan ve 50 gram da çarliston biber var.

Bunların market fiyatları ise şu şekilde:

Bir kilo domates 62 liradan 100 gram domates 6,2 TL

144 liralık biberin 100 gramı 7,20 kuruş

1 kilo soğan 60 TL, 100 gramı 6 TL

2 tane yumurta ise 6 lira

Toplam 25 lira 40 kuruş lira tutuyor.