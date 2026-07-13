Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan 11506 ve 11508 sayılı kararlar Resmi Gazete’de yayımlanarak 11 Temmuz 2026 itibarıyla yürürlüğe girdi. Yapılan yeni düzenlemeler doğrultusunda, temel gıda ve tarım ürünlerinin gümrük vergisi oranlarında kapsamlı değişiklikler gerçekleştirildi. Kararlarla birlikte iç piyasadaki arz-talep dengesini sağlamak ve yerli üreticiyi korumak amaçlanıyor.

SOĞANDA GEÇİCİ VERGİ İNDİRİMİ

Düzenleme kapsamında kuru soğan ithalatındaki gümrük vergisi oranı geçici olarak düşürüldü. 31 Ağustos 2026 tarihine kadar geçerli olacak kararla, yüzde 49,5 seviyesinde bulunan gümrük vergisi yüzde 5’e çekildi.

Söz konusu indirimden Bosna-Hersek, Singapur ve Kosova hariç tutulurken, bu ülkelerden yapılacak ithalatta mevcut tercihli tarife şartlarının uygulanmasına devam edilecek.

CEVİZ İTHALATINA EK MALİ YÜK

Yerli üreticinin pazar payını korumayı hedefleyen kararla ceviz ithalatındaki ek mali yükümlülüklerde artışa gidildi. Yeni cetvele göre:

Kabuklu cevizde ton başına uygulanan ek yükümlülük 451 dolardan 738 dolara,

Kabuksuz cevizde ise 1099 dolardan 1772 dolara çıkarıldı.

İthalat yükünün artırıldığı düzenlemede Bosna-Hersek, Kosova ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi belirli ülkeler muafiyet kapsamında tutuldu.

BİBER VE MAKARNAYA EK VERGİ

Kurutulmuş tatlı biber ithalatında uygulanan vergi oranları menşe ülkeye göre yeniden şekillendirildi. Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık dahil bir çok ülke grubunda vergi oranı yüzde 19,5’ten yüzde 41’e yükseltildi. Malezya ve Güney Kore için daha düşük oranlar belirlenirken, Bosna-Hersek, Kosova ve Venezuela’dan yapılacak ithalatta vergi sıfır olarak uygulanacak.

Ayrıca bazı makarna çeşitleri, yumurtalı-sebzeli ürünler ve noodle grupları İlave Gümrük Vergisi Kararı’na dahil edildi. Kapsama alınan ürünlerde yüzde 10 ilave gümrük vergisi uygulanacak. AB, Birleşik Krallık, EFTA ve serbest ticaret anlaşması bulunan bazı ülkeler ise bu ek vergiden muaf tutuldu.

İTHALATÇILARA EK SÜRE VERİLDİ

Sağlık sektörünü ilgilendiren kararlarda ise tıbbi amaçlı beslenme ürünleri ve enteral gıdalar için vergi kolaylığı getirildi. Sağlık Bakanlığı kontrolü dahilinde ithal edilecek bu ürünlerde ek mali yükümlülükler sıfırlandı. Şeker türevi girdilerde ise indirimli vergi kullanımı belirli sanayi ve tıbbi kullanım alanlarıyla sınırlandırıldı.

Mali yükümlülüğü artırılan ürünleri getiren ithalatçılara 30 günlük bir geçiş süreci tanındı. Yayımlanma tarihinden itibaren 30 gün içinde beyannamesi tescil edilen ithalat işlemleri, değişiklik öncesindeki vergi oranları üzerinden tamamlanabilecek.