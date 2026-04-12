Sağlığa mucizevi faydalarıyla bilinen soğan, mutfakların vazgeçilmezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Hem çiğ hem de pişmiş şekilde tüketilebilen bu sebze, farklı türleriyle birçok yemeğin temel malzemeleri arasında yer alıyor.

Doğal bir antibiyotik olarak gösterilen soğan, özellikle kış aylarında bağışıklık sistemini desteklemesiyle dikkat çekiyor. Hastalıklara karşı vücudu korumaya yardımcı olan bu besin, mevsim geçişlerinde daha da fazla tercih ediliyor.

Besin değeri açısından oldukça zengin olan soğan; A, C ve B vitaminlerinin yanı sıra kükürt, iyot, kalsiyum, demir, folat, magnezyum, fosfor ve potasyum gibi önemli mineralleri de içeriyor. Aynı zamanda güçlü antioksidan yapısıyla da öne çıkıyor.

A vitamini bağışıklık sistemini güçlendirirken göz sağlığını destekliyor. B vitaminleri sinir sisteminin düzenli çalışmasına katkı sağlarken, C vitamini ise özellikle kış aylarında hastalıklara karşı vücudun direncini artırmada önemli rol oynuyor.

DOĞRANMIŞ SOĞANI BUZDOLABINA KOYMAYIN

Uzmanlar, mutfaklarda sıkça yapılan önemli bir hataya dikkat çekiyor. Doğranmış soğan kapalı kaplarda ya da kilitli poşetlerde buzdolabında saklansa bile çevresindeki bakteri ve kokuları adeta içine çekiyor. Bu nedenle buzdolabında dilimlenmiş halde bekletilen soğanın tüketilmesi, mide asidinde artışa ve gıda zehirlenmesine yol açabiliyor.

Uzmanlar, eğer soğanın tamamı tüketilmeyecekse kalan kısmın saklanmaması gerektiğini vurguluyor. Özellikle bir gece bile bekletilen soğanın risk oluşturabileceğine dikkat çekilerek, en sağlıklı yöntemin ihtiyaç kadar doğrayıp hemen tüketmek olduğu ifade ediliyor.