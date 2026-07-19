Şeker, soğanın doğal yapısındaki şekerlerin açığa çıkmasını desteklediği için özellikle uzun süre kavrulan yemeklerde daha dengeli ve hafif tatlı bir aroma oluşmasına katkı sağlıyor. Bu yöntem; çorba, et yemekleri, soslar ve kuru fasulye gibi tariflerde sıkça tercih ediliyor.

KARAMELİZASYONU HIZLANDIRIYOR

Soğan pişerken içindeki doğal şekerler ısıyla birlikte karamelize olur. Ancak bu süreç düşük ateşte zaman alabilir. Tavaya eklenen çok az miktardaki şeker, bu reaksiyonun daha hızlı başlamasına yardımcı olarak soğanın daha kısa sürede istenilen renk ve kıvama ulaşmasını sağlayabiliyor.

Uzmanlar, burada önemli olan noktanın miktar olduğunu vurguluyor. Bir porsiyon yemek için yarım çay kaşığından fazla şeker kullanılmaması öneriliyor. Aksi halde yemekte istenmeyen tatlı bir aroma oluşabiliyor.

HER YEMEK İÇİN UYGUN OLMAYABİLİR

Şeker yöntemi özellikle karamelize soğanın öne çıktığı tariflerde başarılı sonuç verse de her yemekte kullanılması tavsiye edilmiyor. Soğanın doğal tadının korunmasının istendiği tariflerde veya şeker tüketimini sınırlayan kişilerin hazırladığı yemeklerde bu yönteme ihtiyaç duyulmayabiliyor.

Şefler, en iyi sonucu almak için soğanın orta-kısık ateşte, yeterli miktarda yağ ile yavaş yavaş kavrulmasını öneriyor. Şeker ise yalnızca bu süreci destekleyen küçük bir dokunuş olarak görülüyor.