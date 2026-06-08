Mutfakta çoğumuzun başına gelir: Yemek yaparken koskoca soğanın sadece yarısı gerekir, kalan kısım ise tezgâhın üzerinde öylece kalır. "Nasılsa bozulmaz" diyerek dolaba gelişigüzel fırlatılan o yarım soğanlar, aslında hem buzdolabını felaket bir kokuya boğuyor hem de sağlığımızı riske atıyor. Halbuki birkaç küçük adımla o artan malzemeyi ilk günkü gibi taze tutmak ve israfın önüne geçmek mümkün.

KURUMAYI DA KOKUYU DA ENGELLEYEN YÖNTEM

Artan soğanın kurumasını ve aromasını kaybetmesini önlemek için ilk kural, havayla temasını tamamen kesmektir. Bunun için soğanı kilitli bir poşete koyup içindeki havayı iyice bastırarak çıkartabilir ya da hava geçirmeyen sıkı saklama kaplarını tercih edebilirsiniz. Saklarken soğanın kesik yüzeyini alta getirmek ve dışındaki koruyucu kabuğu üzerinde bırakmak, nemini koruması açısından harika bir kalkandır. Bu şekilde hazırladığınız soğanı, buzdolabının nem kontrolü sağlayan sebzelik çekmecesine koyduğunuzda tam 7 ila 10 gün boyunca bozulmadan saklayabilirsiniz. Ancak tatlı soğan çeşitlerinin su oranı daha yüksek olduğu için daha çabuk bozulabileceğini unutmamalı, soğanda ekşi bir koku, yapışkan bir doku veya küflenme fark ettiğinizde onu hiç düşünmeden çöpe atmalısınız.

ÖMRÜNÜ 6 AYA ÇIKARAN BUZLUK YÖNTEMİ

Eğer soğanı bir hafta içinde tüketmeyi planlamıyorsanız, onu çürümekten kurtaracak en kesin çözüm buzluktur. Soğanları doğrayıp veya dilimleyip bir fırın tepsisine tek kat halinde dizerek dondurabilir, ardından buzluk poşetine aktarabilirsiniz. Bu yöntem soğanların birbirine yapışıp topaklanmasını engeller. Dondurulan soğanlar buzlukta 6 aya kadar tazeliğini korur; ancak çözündüklerinde dokuları yumuşayacağı için salatalarda çiğ kullanmak yerine çorba, sulu yemek veya sotelerde doğrudan pişirmek çok daha doğru bir sonuç verir.

KRİTİK HATALAR GIDA ZEHİRLENMESİNE YOL AÇIYOR

Tüm bu süreçte sağlığınızı tehlikeye atmamak adına asla unutmamanız gereken en kritik nokta ise 2 saat kuralıdır. Kesilmiş bir soğanı oda sıcaklığında 2 saatten fazla beklettiğinizde üzerinde hızla bakteri üremeye başlar ve bu durum ciddi gıda zehirlenmelerine yol açabilir. Aynı şekilde soğanı dolaba üzeri açık bırakarak koymak, hem kendi lezzetini tamamen bitirir hem de içerideki diğer tüm yiyeceklere o ağır kokunun sinmesine neden olur. Mutfakta israfı önlemek ve her zaman taze kalmak işte bu kadar basit kurallara bağlı.