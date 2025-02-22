Mutfakların vazgeçilmez malzemelerinden biri olan soğan, neredeyse her yemeğin temelini oluşturur ancak doğru şekilde hızla bozulur. Bu nedenle soğanların doğru bir şekilde saklanması, taze kalmalarını sağlamak için oldukça önemlidir.

Gıda hijyeni uzmanı Sarah Taylor, soğanların ömrünü uzatmanın ve taze kalmalarını sağlamanın en iyi yollarını paylaştı. Sarah, "Soğan birçok yemeğin temel bileşenidir, bu yüzden evde her zaman bulunması faydalıdır. Bu sayede gereksiz alışverişlerden de kaçınmış oluruz" şeklinde ifadelere yer verdi.

BUZDOLABINA KOYMAYIN

Soğanları saklarken dikkat edilmesi gereken en önemli şey ise doğru ortamı sağlamak. Sarah, "Soğanları kuru ve karanlık bir ortamda saklamak en ideali, buzdolabına koymamalısınız" şeklinde önerilerde bulunurken, oda sıcaklığında saklamanın soğanların nemlenmesini engellediği ve küf oluşumunu önlediğini aktardı.

SOĞANLARI PATATESLE BİRLİKTE SAKLAMAYIN

Bir diğer önemli ipucu ise soğanları plastik poşetlerinden çıkarmaktır. Sarah, "Havanın dolaşmasına izin vermek için soğanları poşetlerinden çıkarın ve patateslerden ayrı tutun. Çünkü patatesler ve soğanlar birlikte saklandığında, gazlar birbirlerinin ömrünü kısaltabilir" ifadelerine yer verirken, eğer soğanları önceden doğramışsanız, dondurucuda saklayabileceğinize dikkat çekti.

Kısa süreli kullanım için doğranmış soğanları buzdolabında saklayabilir ancak uzun süre taze tutmak için dondurucuyu tercih etmek daha verimli olacaktır.